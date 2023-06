Procon realiza ação de fiscalização em correspondentes bancários de Araucária

Na quarta-feira (28/06), o Procon de Araucária realizou uma ação de fiscalização em conjunto com a Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Finanças e apoio da Guarda Municipal.

O objetivo da ação foi fiscalizar correspondentes bancários, verificar a documentação, possíveis fraudes e abusos na concessão de crédito consignado. Ao todo 11 estabelecimentos receberam a visita dos fiscais, todos eles foram notificados por alguma irregularidade e um deles teve as atividades suspensas por não possuir alvará e as documentações necessárias para estar em funcionamento.

“A ação de hoje foi orientativa no sentido de conscientizar os correspondentes bancários sobre a concessão de empréstimos de forma responsável a fim de evitar o superendividamento dos consumidores.”, afirmou Cleber Soczek, diretor do Procon de Araucária.

Cleber ainda afirma que as denúncias envolvendo instituições de empréstimos tem uma grande demanda, sejam clientes que pediram o empréstimo e receberam outro serviço, como o cartão consignado, ou empréstimos disponibilizados sem a autorização do cliente.

Onde denunciar

As denúncias podem ser realizadas através dos telefones (41) 3614 – 1786 e 0800-643-283 ou presencialmente no endereço Rod. do Xisto, 5815 – Sabiá, Araucária – PR.

Foto: Reprodução Facebook.