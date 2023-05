Procons de Araucária e São José dos Pinhais multam distribuidora local que não reduziu preços dos combustíveis

Os Procons de Araucária e São José dos Pinhais multaram nesta quarta-feira (24/05), uma distribuidora de combustíveis que não repassou para os postos a redução do preço da gasolina, anunciado no dia 16 de maio pela Petrobras. A empresa Vibra Energia S.A., filial Araucária, recebeu a multa de R$258.607,00 e ainda uma notificação de forma cautelar, conforme prevê o Parágrafo único do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor. A Vibra Energia terá o prazo de 20 dias para apresentar sua defesa.

A ação fez parte da Operação Preço Justo, que foi desencadeada em todo o Brasil pelo Ministério da Justiça, logo após o anúncio da redução de preços, em parceria com os Procons estaduais e Procons municipais. “Durante essa operação foi verificado que essa distribuidora aqui do Município não repassou os descontos devidos aos postos, dessa forma, alguns estabelecimentos acabaram não gerando todo o desconto ao consumidor”, explicou Dr Cleber Soczek, diretor do Procon Araucária, complementando que o trabalho de fiscalização nos postos de combustíveis prossegue.

Segundo ele, os novos valores estipulados para esses produtos apresentaram redução de R$ 0,40 por litro da gasolina, redução de R$ 0,44 por litro do diesel e redução de R$8,97 para o botijão de gás de 13kg.