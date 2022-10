Procura-se o dono de cadela que foi encontrada na Praça da Bíblia

Uma cadela de porte médio, de cor preta, com manchas no peito e patas brancas, foi encontrada próximo à Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, nesta quinta-feira (13/10). Segundo as pessoas que a encontraram, a cadela está um pouco machucada, mas aparentemente está bem tratada. A fêmea também tem sinais de ter sido castrada.



Se alguém conhecer o dono do animal, poderá entrar em contato pelo fone (41) 98425-8712. A cadela está na Câmara de Vereadores, onde foi recolhida por algumas pessoas que a tiraram da rua por causa da chuva e do frio e a alimentaram.