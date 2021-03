Produtor araucariense investe em fruta exótica e conquista clientes

Casal Luiz e Lauydanne e a funcionária Regina cuidam da colheita das primeiras frutas. Foto: Marco Charneski

O cultivo da physalis ainda é novidade para muita gente, mas o casal de agricultores Luiz Fernando Vieira e Laydanne de Oliveira, moradores da área rural de Lagoa Suja, resolveram encarar este desafio e hoje colhem os frutos deste trabalho. Eles começaram a plantar a fruta exótica em 2017, quando optaram em investir na produção de uma fruta que fosse diferente das convencionais, comuns no mercado. “Queríamos plantar algo diferente do que tinha em nossa volta, e após algumas pesquisas, optamos pela physalis. É uma fruta de difícil cultivo. Muitos pensam que é só plantar e colher, outros dizem que é praga, mas para chegar ao padrão exigido pelo mercado, o trabalho é intenso e dá bastante dor de cabeça”, explica o produtor.

Toda a produção, que no ano passado foi de 2.450 quilos da fruta, bem abaixo do normal, é vendida para um único cliente, do setor varejista. “Nossa produção costuma ser bem maior do que isso, mas no ano passado, por conta da pandemia, tivemos problemas para encontrar mão de obra para a colheita, e praticamente a metade da produção foi descartada”, lamentou. Ele disse que este ano as expectativas são melhores, que as frutas já estão amadurecendo, após o período de dormência. “Estamos renovando algumas plantas, que eram mais antigas”, acrescentou.

Sobre a fruta

A physalis faz parte da família das frutas exóticas. É pequena, de cor amarelo vibrante, envolta em folhas secas quando madura. Tem um sabor adocicado e ao mesmo tempo ácido, o que a torna bastante versátil e fácil de ser agregada aos pratos mais requintados da alta gastronomia ou mesmo aos mais simples do dia-a-dia.

Seu consumo pode ser feito in natura – apenas retirando as folhas do redor – ou mesmo em receitas doces e salgadas. Mas não foi a sua versatilidade a responsável por tanto sucesso: a physalis ganhou fama por ser muito saudável e recheada de vitaminas e minerais, como ferro, por exemplo. O valor da fruta não está entre os mais baratos do mercado, mas seu sabor exótico, supera.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021