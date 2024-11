Professor araucariense pinta painel gigante no Parque de Ciências de Colombo

Mais do que ensinar, o professor de Artes Levi Silva é um artista incrível. Há mais de 10 anos ele se dedica a vários tipos de manifestações artísticas, mas sua paixão maior é pelo desenho. Seu talento já foi apreciado por muitos e agora está em evidência na cidade de Colombo, onde o artista pintou um painel que está exposto no Parque de Ciências Newton Freire Maia, com mais de 20 metros de desenhos e pintura.

Para o professor, fica o sentimento de realização por fazer esse trabalho, que considera o mais importante da sua trajetória em 2024. “Essa obra foi feita com a colaboração de muitas pessoas, mas preciso destacar o Eduardo Moreira, a Tânia Moreira e a Francielle Silva. Não é possível fazer sozinho um trabalho tão grande e em tão pouco tempo, por isso agradeço imensamente os meus amigos. Por mais que eu não tenha recebido nenhuma premiação por isso, fica a satisfação de ter apresentado às crianças uma ilustração bíblica diferente. Foi uma grande aventura e continua sendo, produzir arte. Que todos possam encontrar nesses painéis muita alegria, esperança e inspiração”, declara o artista.

Levi recebeu o convite para fazer o painel, que seria apresentado às crianças no evento regional dos Clubes de Aventureiros, conhecido como Aventuri, organizado pela Associação Central Paranaense (ACP), que esse ano aconteceu do Parque da Ciências de Colombo, entre os dias 11 e 13 de outubro. “O tema proposto para 2024 foi ‘O Mapa do Tesouro’, e com essa ideia o meu amigo Eduardo Moreira, que é associado ao Clube, me convidou para desenvolver o painel. Entendendo que o ‘mapa’ se refere à Bíblia e o ‘tesouro’ é a recompensa, resolvi fazer uma Ilustração do Mapa do Tesouro, ou seja, a Bíblia Ilustrada. Para escolha dos desenhos usei como critério eventos bíblicos conhecidos pelas crianças. E finalmente sabendo que esse evento era para um público de 6 a 10 anos, decidi usar a ideia de Funko Pop, pois seria um atrativo divertido, combinando os bonecos colecionáveis com histórias bíblicas. Fiz os esboços e o clube gostou das ideias. Começamos os desenhos em setembro e passamos alguns finais de semana trabalhando nesse projeto”, conta levi.

Nos painéis estão ilustrações de nove momentos bíblicos. A primeira placa apresenta três temas: a Criação, o Dilúvio e a Abertura do Mar Vermelho com Moisés. A segunda placa mostra Davi e a pedra com sangue nas mãos por ter derrotado Golias, e o reinado da Rainha Ester. A placa de entrada apresenta a Nova Jerusalém recepcionada por um anjo aventureiro. A quarta placa apresenta o nascimento, batismo e morte de Jesus. Na quinta placa o mapa mundi sugere o desafio de levar a mensagem do advento a todo mundo nesta geração, por isso as maletas penduradas. E por fim, o artista incluiu uma carruagem de fogo, feita no mesmo padrão, combinando com os painéis, que serviram para carregar os valentes aventureiros.

Clube de aventureiros

O Clube de Aventureiros é um programa direcionado às crianças de 6 a 9 anos e promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. As atividades são semelhantes ao dos Desbravadores e o objetivo é desenvolver os aspectos físico, mental, espiritual e social das crianças. Em Araucária existem vários clubes, entre eles o Clube de Aventureiros Pinhãozinho, que está sob a direção da professora Sabrina Dobicz.

Edição n.º 1439.