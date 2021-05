Profissionais da educação começarão a ser vacinados na semana que vem

Foto: Carlos Poly

Sendo parte dos serviços considerados essenciais, a Prefeitura informou na tarde desta sexta-feira, 14 de maio, que a vacinação dos trabalhadores da educação foi antecipada no estado do Paraná. No município, esse público começará a ser imunizado a partir da próxima semana, iniciando pelo ensino básico. Ou seja, instituições de nível superior não farão parte desta etapa.

Além dos professores, todos os colaboradores das escolas públicas e privadas terão direito a serem vacinados, incluindo a equipe administrativa, limpeza e cozinha, por exemplo, de creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e educação de jovens e adultos. O quantitativo de doses a ser utilizado é da vacina Astrazeneca – Fiocruz seguindo escalonamento de idade, inicialmente de 55 a 59 anos, sucessivamente de forma decrescente.

Agendamento

Em Araucária, esse grupo será atendido mediante agendamento no site da Prefeitura de Araucária. A aba para agendamento estará disponível a partir deste sábado, 15 de maio, e deverá ser realizado pelos diretores das instituições, conforme orientações enviadas pela Secretaria Municipal de Saúde para todas as escolas da cidade.

No dia da vacinação os trabalhadores deverão obrigatoriamente apresentar um documento de identificação com foto, estar dentro da faixa etária preconizada e levar a Declaração fornecida pela instituição de ensino em que está vinculado.

Mais informações podem ser obtidas no Disk Corona: 0800-364-25250.

Texto: PMA