Programa Autonomia e Renda Petrobras abre inscrições para cursos gratuitos de Qualificação Profissional

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, uma iniciativa da Petrobras em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Curitiba, está ofertando cursos de qualificação profissional gratuitos para moradores de Araucária. São 128 vagas que serão igualmente distribuídas entre os cursos de Auxiliar Diversos, Montador de Andaimes, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecânica. As inscrições já estão abertas e seguem até o próximo dia 26 de setembro.

Os cursos serão presenciais e destinados a pessoas em condição de vulnerabilidade socioeconômica, de baixa renda e sem vínculo formal de emprego, priorizando grupos minorizados. Os participantes contemplados receberão bolsas-auxílio no valor de R$ 660 mensais durante o período em que estiverem realizando os cursos. Para as mulheres com filho(s) de até 11 anos a bolsa-auxílio será no valor de R$ 858 mensais. Além do auxílio financeiro, os participantes receberão reforço de Português e Matemática para melhoria da escolaridade; acompanhamento psicossocial e oferta de cursos para o desenvolvimento de competências socioemocionais e pessoais.

De acordo com o coordenador do Programa Autonomia e Renda Petrobras no IFPR, Nelson de Castro Neto, “o programa tem grande relevância do ponto de vista social. Ele visa formar profissionais do setor do Óleo e Gás, com demanda específica não só da Petrobras, mas de empresas parceiras. A ideia é que consigamos desenvolver alguns talentos locais para ajudar na construção dos municípios envolvidos e transformar as suas vidas por meio da educação”.

Para o reitor do IFPR, professor Adriano William, essa é uma excelente oportunidade de formação e capacitação para a população de Araucária, já que os cursos são voltados ao atendimento das demandas do setor petroquímico. “Além disso, como os servidores do IFPR serão os responsáveis pela execução desse projeto, os estudantes terão a oportunidade de vivenciar e de perceber quão qualificadas são as pessoas que fazem o IFPR acontecer e cumprir sua missão institucional”, destacou.

“O Programa Autonomia e Renda Petrobras vai oferecer, até 2027, 1.760 vagas no total, em 12 cursos, para os municípios localizados na área de abrangência da Refinaria Getúlio Vargas – Repar. Em breve, serão oferecidos cursos de caldeireiro, isolador de tubulações, operador de hidrojato, pintor industrial, técnicos de automação e soldagem, entre outros”, detalha a gerente de Projetos Sociais da Petrobras, Marcela Levigard.

Nosso objetivo com o programa é ampliar as chances de empregabilidade das pessoas que moram próximas das nossas operações. Com acesso à qualificação técnica, elas ficam mais preparadas para concorrerem às vagas disponibilizadas pelo setor”, afirma o gerente geral da Repar, Felipe Leonardo Gomes.

Inscrições e seleção

As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site do Programa Autonomia e Renda Petrobras (autonomiaerenda.com.br). Para se inscrever, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário eletrônico e anexar os documentos. O candidato com dificuldades de acesso à internet pode se inscrever presencialmente nos seguintes endereços: Polo Araucária – R. Luís Franceschi, 963 – Thomaz Coelho (quarta e quinta, das 16h às 20h); Curitiba – R. João Negrão, 1285 – Rebouças (segunda e terça, das 16h às 20h).

A seleção é por sorteio público. O resultado será divulgado no dia 2 de outubro e a previsão é de que as aulas tenham início no dia 5 de novembro de 2024.

Cursos com inscrições abertas

Ao todo, são oferecidos quatro cursos, relacionados ao eixo tecnológico de Controle e Processos Industriais, mais especificamente às profissões relacionadas ao setor de Óleo e Gás. São eles:

Continuada (ter Ensino Fundamental completo)

Auxiliar Diversos (32 vagas – tarde – duração de 4 meses)

Montador de Andaimes (32 vagas – tarde – duração de 5 meses)

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio (ter Ensino Médio Completo)

Técnico em Eletrotécnica (32 vagas – noite – duração de 2 anos)

Técnico em Mecânica (32 vagas – noite – duração de 2 anos)

Sobre o programa

O Programa Autonomia e Renda Petrobras é uma iniciativa da Petrobras, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e a Fundação de Apoio ao IFSul (FAIFSul), cujo objetivo é ampliar oportunidades de trabalho a pessoas residentes nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, por meio da oferta de cursos gratuitos e bolsas para capacitação em nível técnico e qualificação profissional (Ensino Fundamental completo como pré-requisito).

Edição n.º 1432.