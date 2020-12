Programa de castração da Prefeitura tem ajudado no controle da população canina

Compartilhe esta notícia

Inscrição para castração também poderá ser feita pelo aplicativo da Prefeitura. Foto: divulgação

Considerando que cada cadela tem duas gestações por ano, e em cada uma nascem cerca de 1 a 10 filhotes, dependendo do seu porte, o número de cães abandonados tende a aumentar se nada for feito para conter a população canina. Segundo o veterinário da Secretaria do Meio Ambiente, Gustavo Warich, com apenas seis meses de idade a fêmea já pode ter sua primeira cria, por isso, a importância da castração. “O programa Castração Solidária, que é gratuito para os moradores que possuem NIS (Número de Identificação Social) ou para protetores de animais cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem ajudado no controle da população canina. Ele diz ainda que, reduzindo a população canina, consequentemente o abandono de animais também poderia ser contido.

O veterinário ressalta que as pessoas que se enquadram no programa, devem ficar atentas às datas das castrações, fazer a inscrição e não faltar no dia do evento. “Há sempre muita desistência, e isso acaba prejudicando o andamento, já que muitos moradores acabam não conseguindo vaga, enquanto poderiam ocupar a vez desses faltantes”, esclarece.

Próxima etapa

Essa semana o programa teve mais uma etapa e a próxima está prevista para os dias 9 a 12 de dezembro, na Escola Municipal Professora Azuréa Busquette Belnoski, no jardim Tupy. Interessados deverão fazer a inscrição no https://araucaria.atende.net/?pg=subportal&chave=14#!/tipo/pagina/valor/182 ou pelo APP da Prefeitura.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo fone (41) 3614-7480.

