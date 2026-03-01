Preparar e fortalecer mulheres para sua inserção e permanência no mercado de trabalho, promovendo autonomia, protagonismo, conhecimento e novas oportunidades é o foco do curso de qualificação profissional do Programa Mobiliza Mulher Araucariense. Com aulas gratuitas, o curso é ofertado pelo Organismo de Política para Mulheres, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego.

O curso contará com aulas presenciais de 3 de março a 4 de junho, em dois dias da semana: terças e quintas-feiras. As participantes serão divididas em duas turmas, sendo uma de manhã às 8h30, e a outra à tarde às 13h30. Serão disponibilizadas 30 vagas por turma. A participação é aberta a todas as mulheres do município, dede que tenham a partir de 18 anos. Há prioridade para mulheres em situação de vulnerabilidade, que também recebem a isenção da passagem do transporte coletivo para frequentar as aulas.

A secretária de Assistência Social, Amanda Nassar, comenta que durante os encontros será aplicada uma técnica de trabalho que faz com que a mulher se reconecte com ela mesma, se desenvolva e desperte suas habilidades e competências. “Elas aprendem técnicas de comunicação, uso de planilhas, noção de preço e valor, como se apresentar, e como olhar sobre o outro. As aulas são muito dinâmicas e incentivadoras. Ao final, a mulher se vê diferente, mais confiante, poderosa, determinada, com coragem para o mercado de trabalho, ou para empreender sozinha”, afirma.

Amanda ainda comenta que o projeto piloto do curso foi ofertado no passado e contou com a participação de mulheres periféricas, engenheiras, assistentes sociais, algumas em tentativa de romper o ciclo de violência. “Foi surpreendente ouvir os relatos e agora temos uma equipe que faz o acompanhamento delas”, ilustra.

As matrículas estão abertas e devem ser feitas presencialmente no SINE Araucária, que está localizado na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 – bairro Sabiá. Os documentos necessários são original e xerox do RG e do CPF.

Edição n.º 1504.