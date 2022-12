Programação para fim de semana do Natal Iluminado de Araucária

Redação

Araucária atingiu a meta estabelecida pelo Programa Previne Brasil do Ministério da Saúde, que prevê um incentivo financeiro federal de custeio aos municípios que alcançarem a proporção de gestantes com atendimento realizado superior a 42%, no ano passado com 46% e no 2º quadrimestre de 2022 aumentou para 74%. Portanto, recebeu em parcela única o valor de R$20.417,40.