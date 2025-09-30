O projeto ‘Canção Vira Ração’, do cantor araucariense Marllon Maia, recebeu homenagem na Assembleia Legislativa do Paraná, proposta pelo deputado Alexandre Amaro. A sessão solene, que também homenageou entidades e protetores da causa animal, fez alusão ao Setembro Caramelo, mês dedicado a ações de adoção consciente de animais domésticos.

Criado pelo cantor Marllon Maia em 2018, o projeto ‘Canção Vira Ração’ tem o propósito de unir música e solidariedade, em prol da causa animal. Através da organização de shows, que geralmente contam com a participação de outros artistas além do Marllon, são arrecadados valores em dinheiro ou pacotes de ração.

“Quanto à significância da menção honrosa ao meu projeto, tem muito a ver com reconhecimento do trabalho que fazemos há 7 anos. A organização dos eventos costuma ser bastante trabalhosa e não costumamos ter muita ajuda. Em Araucária, realizamos dois eventos no ano passado e conseguiremos realizar somente um nesse ano, que será no dia 07/11, no Restaurante Palace. Paralelamente aos eventos próprios do projeto, existem ações em conjunto com protetores do Município. Fazemos também rondas diárias, entregamos alimentação, e prestamos um ou outro atendimento aos animais em situação de abandono”, relata Marllon.

Ele conta que a ideia sempre foi unir a música à causa animal e como cantor, teve a oportunidade de se apresentar na sessão solene para as autoridades presentes. “Nosso projeto sempre teve a simpatia do ex-prefeito de Curitiba e atual secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável Rafael Greca e outras figuras de destaque. Minha luta é para que o projeto tenha esse mesmo reconhecimento aqui em Araucária”, declarou.

As doações para o projeto ‘Canção Vira Ração’ podem ser entregues na forma de ração para cães e gatos, na Rua Londrina 952 – Iguaçu (a equipe poderá buscar na sua casa), ou quem preferir pode contribuir em dinheiro, através do PIX 41996529962. O projeto também aceita a ajuda de músicos e artistas voluntários para se apresentarem nos eventos. Mais informações podem ser obtidas pelo fone/whatsapp 41 99652-9962 ou no Instagram @projeto_cancao_vira_racao_.

Edição n.º 1484.