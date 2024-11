Projeto de empreendedorismo gratuito chega a Araucária em novembro

Araucária será a próxima cidade a receber uma turma do Projeto MEGA (Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas), que está levando informações sobre empreendedorismo para diversas regiões do Paraná. Serão oito encontros e o primeiro acontece no dia 04 de novembro, às 19 horas, no Colégio Monteiro Lobato, localizado no Jardim Maia. Os encontros são totalmente gratuitos e o objetivo é ajudar micro e pequenos empreendedores, artesãos e aqueles que estão planejando empreender, mas ainda não sabem por onde começar.

Durante os encontros, os participantes vão explorar temas como autoconhecimento, processos para empreender, marketing, precificação e vendas, fluxo de caixa, organização financeira, associativismo e cooperativismo. Além do conteúdo, os participantes receberão colete, apostilas, lanche, uma logomarca personalizada para seu empreendimento, certificação e a oportunidade de participar da Feira do Empreendedor, onde poderão apresentar e comercializar seus produtos e serviços.

Os empreendedores também terão direito a uma consultoria de 60 dias para esclarecer dúvidas sobre a gestão de seus negócios. Para encerrar o curso com chave de ouro, os três alunos com melhor desempenho, que participarem de todas as atividades, receberão um capital semente de R$1.000,00 cada, para investir em seus empreendimentos.

O MEGA é uma iniciativa da organização social GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), que há 21 anos impacta milhares de vidas com projetos focados na qualificação profissional e na empregabilidade.

Para fazer a inscrição, basta comparecer presencialmente no Colégio Monteiro Lobato, que fica na Rua Francisco Gondek, 250 – Jardim Maia. Para mais informações, entre em contato com Bruno Drozdek pelo fone (41) 99865-9374.

