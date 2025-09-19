O Projeto De Olho no Futuro, do Jatobá Esporte Clube, foi convidado pela gerência de Responsabilidade Social da REPAR para uma vivência na Caravana do Futebol Feminino da Petrobras nesta terça-feira, 16 de setembro. A Caravana está instalada na Rua da Cidadania do Carmo, no bairro Boqueirão, em Curitiba, onde ficará até o dia 21/09.

Na ocasião, o Jatobá levou 27 crianças e jovens do projeto para participar das atividades interativas da Caravana, como a Inteligência Artificial voltada à história do futebol feminino, fotos virtuais com as jogadoras da seleção brasileira, pebolim eletrônico, entre outras. No campo sintético, puderam participar das atividades lúdicas e recreacionais e, claro, disputar partidas.

A Caravana do Futebol Feminino Petrobras foi criada para celebrar a diversidade e mobilizar pais, educadores, moradores e a sociedade em prol da força do futebol feminino brasileiro, incentivando e inspirando meninas e mulheres a participarem do esporte.

De junho a dezembro de 2025, a Caravana deverá atravessar 24 cidades, celebrando o talento feminino e mobilizando o Brasil rumo à Copa do Mundo de 2027.

A visitação é gratuita, conta com um caminhão estilizado e diversas atividades para o público, como ativações digitais e presenciais, ações de comunicação digital e iniciativas em escolas, praças e projetos sociais.