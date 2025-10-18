A Semana Lixo Zero Paraná, que acontece de 18 a 31 de outubro, é um programa sem fins lucrativos que atua na integração dos vários segmentos da sociedade, realizando ações socioambientais no Estado, em prol de uma gestão de resíduos focada no máximo reaproveitamento e reciclagem dos materiais e no mínimo envio de resíduos para aterros sanitários.

A reciclagem também é crucial porque diminui a extração de matéria-prima da natureza, economiza água e energia e reduz a poluição.

Nesse contexto de compromisso com a sustentabilidade há projeto importante que vem cumprindo seu papel: o “Araucária Ecopet Tampinhas”, criado há quatro anos pela voluntária Jaqueline Lugo. O trabalho, que hoje conta com diversos parceiros, arrecada tampinhas de plástico, vende e reverte o valor em ração para cães que vivem em abrigos.

Atualmente o projeto se depara com uma queda nas doações de tampinhas, e a voluntária credita isso a acomodação das pessoas. “Quando a ação não é vista com frequência, cai no esquecimento, por isso aproveitamos esse movimento da Semana Lixo Zero para pedir que as pessoas continuem entregando suas tampinhas, pois além de contribuir com a causa animal, elas ainda estarão cuidando do meio ambiente”, convida Jaqueline.   

TAMPINHAS QUE POSSO DOAR

As pessoas podem doar tampinhas de margarina, manteiga, requeijão, achocolatado, maionese, ketchup, temperos, garrafas pet, leite em pó, fórmulas infantis, suplementos alimentares, sucos, água de coco, leite de caixinha, fermento em pó, sorvete, amaciante, sabão líquido, água sanitária, álcool, detergente, limpa odores em geral, lustra móveis, shampoo, condicionador, cremes de tratamento, hidratante, creme dental, acetona, sabonete líquido, etc.

Procure um dos pontos de coleta espalhados pela cidade e faça sua parte! Mais informações pelo fone (41) 99882-0555.

Edição n.º 1487.