O Essência Empreendedora 2025, campeonato de empreendedorismo voltado aos estudantes de 14 a 18 anos que estão cursando o ensino médio, iniciou a fase de treinamentos com os participantes. O primeiro foi ministrado no sábado (11) na sede da Unicesumar em Araucária. Nesta sexta-feira (17) e sábado (18) serão realizados mais dois treinamentos, somando três turmas com cerca de 20 alunos cada.

O projeto é uma iniciativa do grupo +Somar e tem como objetivo motivar os participantes a desenvolverem ideias empreendedoras e a despertarem seu potencial criativo e transformador. As atividades são desenvolvidas junto aos alunos por voluntários, que também passaram por um treinamento, concluído no dia 29 de setembro.

“O conteúdo que está sendo ensinado é bastante interessante. Abordamos a identificação do empreendedorismo, o desenvolvimento de uma estratégia de negócios, técnicas de venda, precificação e planejamento financeiro de uma ideia de negócio. Além disso, ensinamos os participantes a estabelecerem metas e objetivos, a desenvolverem propósitos pessoais para impulsionar o empreendedorismo e a fortalecerem a criatividade para que possam identificar e aproveitar oportunidades de negócio”, afirma o empresário Danilo Donoso, um dos coordenadores do +Somar.

Os alunos ainda são treinados em várias técnicas e dicas sobre empreendedorismo, depois haverá uma etapa classificatória, e em seguida a etapa final, que é onde será avaliada a criatividade dos jovens e o quanto eles se empenharam para aprender tudo isso.

“Por exemplo, diferente do projeto de oratória, onde o estudante é coroado com a apresentação dele, no projeto de empreendedorismo ele vai ganhando pontos em todas as aulas, o que definirá o campeão.

Conta o seu desempenho em sala, o projeto escrito e também sua apresentação. Parte da nota será do comportamento em sala, e parte será do desenvolvimento do projeto empreendedor. Eles terão que ‘vender’ o projeto, é como no reality Shark Tank, onde nós, representando os ‘empresários’ decidiremos se o projeto será financiado ou não”, ilustra Danilo.

Ele também agradeceu aos voluntários que estão atuando no projeto; a Loja Maçônica Cavaleiros do Iguaçu, por abrir suas portas e apoiar essa causa tão importante; a parceria da Unicesumar; ao Jornal O Popular pelo apoio às iniciativas do +Somar; e as escolas por confiarem no trabalho e serem parceiras nos projetos do grupo.

Edição n.º 1487.