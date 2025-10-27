Você topa saborear um hamburguer caprichado e delicioso e ainda fazer o bem? Se a resposta for sim, o projeto Essência Empreendedora, do Grupo Somar, te convida para a ‘Hamburgada Beneficente’ que acontece na quarta-feira, 29 de outubro, a partir das 17h30, na Kilden Bier, que está localizada na rua Zdenko Gayer, 11, bairro Fazenda Velha. Todo o lucro do evento será destinado ao projeto Essência Empreendedora.

O valor de cada sanduíche é R$ 20,00 e acompanha pão, hambúrguer de 150g, alface, tomate, queijo, maionese e catchup. A compra poderá ser feita antecipadamente pelo fone (41) 99290 2132 e as pessoas terão a opção de comer no local e curtir uma boa música ao vivo, ou levar para casa e jantar com sua família.

“Costumamos realizar alguns eventos para bancar os projetos sociais que realizamos, os quais não tem fins lucrativos, e essa hamburgada, que acontece há vários anos, é um exemplo. Nossa meta é vender 500 sanduíches e com o valor arrecadado cobriremos os custos operacionais e o saldo remanescente utilizaremos para adquirir medalhas, certificados e prêmios para os participantes”, disse Danilo Donoso, um dos responsáveis pelo grupo Somar.

Edição n.º 1488.