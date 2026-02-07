O Projeto Ide em Remissão, que atende famílias carentes nos municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande, promoverá dois bazares beneficentes, cujo objetivo é angariar recursos e dar andamento aos seus projetos e atividades de ação social.

O primeiro acontece neste domingo, 8 de fevereiro, das 10h às 18h, na Praça da Bíblia, bairro Fazenda Velha, na cobertura onde fica o espaço de eventos. O segundo será no domingo seguinte, dia 15, no mesmo horário e local. A população irá encontrar várias peças novas e seminovas em ótimo estado de conservação, pelo preço único de R$2,00. Isso mesmo! Por um preço super acessível, você poderá levar para casa diversas peças e renovar seu guarda-roupas.

“Chamem seus familiares, seus amigos e vizinhos e venham aproveitar nosso mega bazar. Sacoleiras de brechós, cheguem cedo para garimpar. Aproveitamos para agradecer o apoio da Prefeitura Municipal, que nos cedeu o espaço”, disse uma das organizadoras.

SOBRE O PROJETO

O Projeto Ide em Remissão existe há 15 anos e já ajudou centenas de famílias em situação de vulnerabilidade de Araucária e Fazenda Rio Grande. É um projeto sem fins lucrativos, que se mantém com ajuda das pessoas e ações comunitárias.

Para acompanhar as ações do projeto, acesse as redes sociais Facebook ‘Projeto Ide em Remissão’ e Instagram @ ide.emremissao.

