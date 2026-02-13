O primeiro bazar beneficente realizado pelo Projeto Ide em Remissão, que atende famílias carentes em Araucária, foi um sucesso e no domingo (15) tem ‘repeteco’. A ação visa angariar recursos e dar andamento aos projetos e atividades de ação social promovidos pela entidade.  

O bazar acontece a partir das 9h, na Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, no espaço coberto próprio para eventos, que foi emprestado ao projeto pela Prefeitura. A população irá encontrar várias peças novas e seminovas em ótimo estado de conservação, pelo preço único de R$2,00. Haverá uma sessão especial de roupas, calçados e acessórios para bebês.

Então, anota aí! Se você deseja ter peças ‘novas’ no seu guarda-roupas ou pretende montar o enxovalzinho do seu bebê que tá vindo por aí, venha participar do bazar.   

O Projeto Ide em Remissão foi fundado há 15 anos com objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade de Araucária e Fazenda Rio Grande. A entidade não possui fins lucrativos, portanto, é mantida com a colaboração das pessoas e ações comunitárias.

Para acompanhar o projeto, acesse as redes sociais Facebook ‘Projeto Ide em Remissão’ e Instagram @ide.emremissao.