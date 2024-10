Projeto Pelé Vive promoverá um evento especial para comemorar o dia das crianças

No próximo dia 12 de outubro, o projeto Pelé Vive realizará uma tarde especial em comemoração ao Dia das Crianças, a partir das 14h. O evento, que promete muita diversão e alegria, acontecerá na Tribo dos 12, localizada na Rua Lótus, no bairro Campina da Barra. A programação será voltada principalmente para o público infantil e incluirá diversas atividades recreativas, como piscina de bolinhas e cama elástica, além da distribuição de doces, brinquedos e lanches.

O projeto Pelé Vive, criado em memória de Matheus, um amigo da comunidade que faleceu no ano passado, tem como missão apoiar crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Idealizado em parceria com a mãe de Matheus, Dona Joana, o projeto busca levar momentos de alegria e acolhimento para as crianças de comunidades carentes, especialmente em datas comemorativas como o Dia das Crianças e o Natal.

O evento é aberto ao público e promete ser uma tarde divertida e significativa, proporcionando às crianças a oportunidade de brincar e se divertir em um ambiente seguro e acolhedor. No ano passado, o projeto realizou uma ação especial no Natal, também com o apoio de voluntários e da comunidade.

A expectativa é de que o evento deste ano seja igualmente marcante, fortalecendo o legado de Matheus e o espírito de solidariedade que o projeto Pelé Vive promove. Todos estão convidados a participar e contribuir para tornar essa tarde inesquecível.

Edição n.º 1436. Nina Santos.