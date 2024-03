Projeto República Fight vai ofertar aulas gratuitas de Muay Thai para crianças e jovens

É indiscutível a importância de projetos sociais que proporcionam conhecimento e oportunidades aos jovens através do esporte. As inciativas também permitem que eles viver dentro de uma nova realidade.

Foi com essa visão que a República Fight Centro de Treinamento criou um projeto que pretende ofertar aulas gratuitas de Muay Thai para crianças e jovens.

“O objetivo é formar, além de cidadãos responsáveis e disciplinados, atletas e também futuros profissionais da modalidade. O projeto quer tirar as crianças das ruas e da frente do celular, e dar um objetivo às suas vidas”, conta Willian Lucas, sócio-proprietário da academia e mentor do projeto.

As aulas serão ministradas pelo professor Nicolas dos Santos, na própria sede da República Fight, nas quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h, e vão atender crianças e jovens de 9 a 14 anos que estudam em escolas públicas de Araucária. As inscrições já estão abertas e os pais ou responsáveis interessados que seus filhos participem podem entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99605-3341.

As vagas são limitadas, apenas 20 nessa primeira etapa. “Precisamos angariar patrocinadores para contribuir com os custos de materiais e uniformes dos alunos do projeto. Caso isso ocorra, existe a proposta de logo ampliarmos o número de vagas”, convida Willian. Contatos para patrocínios poderão ser feitos pelo WhatsApp (41) 99605-3341.