Projeto Vida em Movimento participa de confraternização em Fazenda Rio Grande

Os integrantes do Projeto Vida em Movimento, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, participaram de uma confraternização na última quinta-feira (08/12), na cidade de Fazenda Rio Grande. Foi um momento de troca de experiências, tanto no setor esportivo quanto para a vida.







O ano foi movimentado para os idosos que fazem parte do projeto, eles participaram de muitos eventos e competições oficiais e encerraram com chave de ouro, em um lindo evento organizado pela SMELJ da Fazenda Rio Grande. “A SMEL agradeceu o convite e parabenizou a secretaria pela organização do evento.

Foto de: Divulgação.