MOTO ENTREGUE AO PROPRIETÁRIO

Uma situação no mínimo inusitada aconteceu em um comércio localizado no bairro Fazenda Velha nos últimos dias. Um homem ao local e conversou um pouco com os funcionários que estavam trabalhando no momento.

Após uma breve conversa, o homem disse que iria deixar sua moto no estacionamento do comércio e que depois voltaria para buscá-la, mas isso não aconteceu.

Nove dias se passaram e o homem ainda não retornou para buscar o veículo.

Junto com a motocicleta, o homem ainda deixou alguns pertences, como roupas e o capacete. “Entramos em contato com a Guarda Municipal, mas não existe qualquer alerta de furto ou algo assim para a moto, não tem nada. Também tentamos achar pelo nome do documento que a GM repassou. Foram até a casa dele, mas ele não mora mais onde está registrado o endereço no documento do Detran. E só dá para entregar a moto se a pessoa mostrar o documento”, explica a proprietária do estabelecimento.

A moto é uma Titan CG da cor verde, com a placa MBL1H74 e possui uma caixa preta acoplada para transportar itens. O proprietário da motocicleta pode ir buscá-la na Rua Luiz Armando Ohpis, 418, no bairro Fazenda Velha.