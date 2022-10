Protesto de caminhoneiros contra resultado das urnas interdita Rodovia do Xisto

Um protesto de caminhoneiros, supostamente insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais, bloqueou a Rodovia do Xisto, por volta do meio dia desta segunda-feira (31/10). Os protestantes se concentraram na esquina com a Rua Pedro Euzébio Lemos, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, fechando os dois lados da via. Houve queima de pneus, impedindo a passagem de veículos. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, mas a manifestação era pacífica.



Os caminhoneiros também afirmaram que só iriam liberar a rodovia depois que o presidente Jair Bolsonaro se pronunciasse, porém ao mesmo tempo, disseram que os protestos poderiam cessar a qualquer momento, com retomadas esporádicas. Araucária não é único município onde as manifestações ocorrem, outras rodovias do país foram bloqueadas nesta segunda-feira.