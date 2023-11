Protetor organiza rifa solidária para pagar tratamentos de animais resgatados

O protetor independente Zezinho ZPA está organizando uma rifa solidária cujo objetivo é angariar recursos que serão utilizados para custear tratamentos e medicamentos de animais que foram resgatados das ruas e também pagar contas já contraídas com clínicas veterinárias. Cada número custa R$15,00 e dá direito a concorrer a cinco prêmios.

O primeiro prêmio será um iPhone 14 Pro Max ou o valor do mesmo em dinheiro, o segundo um PIX de R$1,500, o terceiro um PIX de R$1,200, o quarto um PIX de R$1,000 e o quinto um PIX de R$800. O sorteio será feito pela Loteria Federal, quando todos os números forem vendidos.

A rifa pode ser adquirida com os protetores independentes do Município. “Você também poderá nos ajudar com as vendas dos bilhetes, entre em contato pelo fone (41) 99667-0813”, convida o protetor Zezinho.

Foto: Divulgação

Edição n.º 1390