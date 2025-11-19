Neste sábado, 22 de novembro, o protetor independente Zezinho ZPA realizará a 19ª edição da feira de adoção de animais . A ação acontecerá na Nutrisul matriz, na Rodovia do Xisto, das 10h às 14h.

Os animais disponíveis para adoção foram resgatados de maus-tratos e/ou abandono. As pessoas interessadas em adotar um novo amigo, deverá levar um comprovante de endereço e precisará assinar um termo de responsabilidade no momento da doação, assumindo o compromisso de cuidar do animalzinho.

No dia estarão disponíveis para adoção apenas cachorros. Se alguém tiver interesse em adotar um gatinho, deve entrar em contato direto com o protetor. Ele ressalta que os gatos serão doados apenas para as pessoas que possuírem casas com janelas teladas.

Para mais informações, basta entrar em contato com o número (41) 99667-0813. A Nutrisul Matriz está localizada na Rodovia do Xisto, KM 21.