Protetora cria vakinha virtual para custear tratamento do Tonho, o “cão vigia” da Sanepar

Se você já passou pela estação de tratamento da Sanepar, no bairro Iguaçu, certamente já viu um cãozinho que costuma estar sempre circulando por lá. É o Antônio, mais conhecido como Tonho, que até já recebeu o título de “cão vigia” da Sanepar.

Ele e a irmã Antônia foram abandonados naquela região e os funcionários da estação, assim como os moradores do loteamento no Iguaçu, os adotaram, hoje eles são cães comunitários.

O problema é que o Tonho, já com certa idade, está adoentado. Há cerca de dois meses ele apareceu com um inchaço no seu rosto e uma protetora decidiu levá-lo ao veterinário, onde passou por alguns exames e precisou extrair alguns dentes. “Ele agora precisa seguir com o tratamento, com um veterinário especialista e sabemos que terá que fazer novos exames e uma possível cirurgia. Os exames acusaram osteomielite ou possível neoplasia e sabemos que o tratamento terá um custo alto”, comentou a protetora que está cuidando do Tonho.

Diante dessa dificuldade, ela decidiu criar uma vakinha virtual para conseguir bancar o tratamento do cãozinho. “O tratamento é caro e precisamos de ajuda, se cada um puder contribuir com um pouquinho que seja, o Antônio logo voltará para a vidinha normal Ele é um cachorro muito bonzinho, está ficando na minha casa, chega aqui logo pela manhã pra dormir, mas fica até a hora de dar o horário, daí tenho que soltá-lo pra voltar a trabalhar na estação da Sanepar”, brinca a protetora.

Para ajudar o Tonho, o link da vakinha é https://www.vakinha.com.br/4405073. Se você não puder doar o valor mínimo solicitado, poderá doar qualquer quantia via PIX, na chave 4405073@vakinha.com.br

