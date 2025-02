Protetora de animais cria vakinha para manter abrigo funcionando

A protetora Lu Baldi lançou uma vakinha online para tentar manter seu abrigo de animais em funcionamento. Atualmente, ela cuida de 83 animais, entre cães e gatos, mas enfrenta grandes dificuldades financeiras para manter o espaço.

Há alguns meses, Lu precisou parar de pagar o financiamento do terreno onde abriga os animais para conseguir cobrir os custos diários do local. Com despesas mensais que chegam a aproximadamente R$ 7 mil, para manter os bichinhos abrigados ela optou por deixar de lado algumas parcelas.

Com o acúmulo de dívidas, a loteadora responsável pelo terreno entrou na Justiça para retomar a posse do espaço. O processo já está em sua fase final, e Lu teme ser despejada junto com os animais.

“Nenhuma residência aceita tantos animais assim, não acho nenhuma chácara que caiba dentro do meu orçamento para alugar e não sei o que fazer para que meus animais não voltem para as ruas”, desabafa.

Quem quiser ajudar pode contribuir pelo link: https://www.vakinha.com.br/5344211 ou doar diretamente pelo pix da vakinha: 5344211@vakinha.com.br. Você pode acompanhar as novidades do abrigo através do Instagram @miauaumigosdalu_, lá também é possível ver os bichinhos disponíveis para adoção.