Protetoras do ‘Salvando Dogs’ pedem ajuda da população com doações

O projeto Salvando Dogs realiza diversas ações em prol dos cachorros que resgata. O amor que as protetoras sentem pelos animais e a felicidade em salvar aqueles que precisam são os maiores incentivos para enfrentar os desafios dos resgates. No entanto, as protetoras independentes que fazem parte do projeto precisam de ajuda financeira para custear o tratamento veterinário dos bichinhos e garantir a eles uma vida digna e confortável, além de arcar com outras despesas.

“Temos custos com ração, remédios, vacinas, transporte, produtos de limpeza, água, lar temporário, entre outros. Tudo gera muitos gastos e exige um trabalho árduo para amenizar a dor e o sofrimento que eles enfrentam. Sozinhas, isso se torna impossível. Precisamos da ajuda e colaboração da população”, relatam.

Muitos dos animais resgatados ainda aguardam um lar. Quem tiver interesse em adotar um cãozinho pode conferir as fotos e informações no Instagram @salvando_dogs e escolher seu novo amigo.

As doações podem ser feitas via Pix pela chave 41988176805.

Edição n.º 1452.