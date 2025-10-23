A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) começou na segunda-feira (20/10) a aplicar as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB nos colégios da rede estadual de ensino. Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o SAEB avalia o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, e em algumas unidades, apenas como sondagem, aplica uma avaliação de Ciências. O sistema também coleta informações sobre fatores que influenciam o processo de ensino e aprendizagem.

A aplicação da prova segue até o dia 31 de outubro para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Ao todo, as provas serão aplicadas em dias diferentes para 215 mil alunos das 2 mil escolas da rede estadual. Entre elas, 17 unidades educacionais são de Araucária, e envolvem cerca de mil alunos, segundo informações da Seed-PR.

Os resultados compõem a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador que mede a qualidade da educação pública e norteia as políticas educacionais em todo o país. Os dados coletados ajudam ainda o Governo Federal a planejar ações mais eficazes para as necessidades identificadas nas escolas que, com os resultados, podem entender seus pontos fortes e fracos, o que permite que elaborem planos de melhoria para o ensino.

Além disso, a avaliação ajuda a identificar as desigualdades educacionais existentes entre diferentes regiões, redes de ensino e escolas.

A organização e toda a preparação para a aplicação das provas nas escolas foram feitas pelos Núcleos Regionais de Educação, e cada unidade preparou as próprias atividades, visando testar os conhecimentos e preparar seus estudantes para a prova. Acompanhe alguns exemplos.

No Colégio Estadual Professor Julio Szymanski os estudantes e professores se divertiam com uma competição saudável, que durou uma semana. O “passe ou repasse” serviu como uma revisão dos conteúdos trabalhados e terá a grande final no dia 28 de outubro, no Soff Cine.

“O projeto foi idealizado pela professora Agda, e contou com apoio de todos os demais professores. Dentre as regras, os professores padrinhos podiam barrar a pontuação do adversário mediante pagamento de uma prova e foi divertido ver eles realizando os ‘castigos’. Com certeza a brincadeira tornou a prova mais leve”, disse a direção.

No Colégio Estadual do Campo Guajuvira a prova ainda não foi aplicada, mas os estudantes já participaram de várias atividades para testar conhecimentos e de preparação. “As atividades aconteceram nas aulas convencionais, mas sobretudo com metodologias ativas diferenciadas. Acreditamos que os alunos estejam prontos para atender as expectativas”, comentou a direção.

No Colégio Estadual Fazenda Velha a direção disse que a preparação dos estudantes vem acontecendo desde o começo do ano, com dois novos componentes curriculares: Recomposição de Língua Portuguesa e Recomposição de Matemática. “Nas últimas duas semanas eles tiveram aulões de Português e Matemática, revisões com professores, e as outras turmas escreveram cartinhas de incentivo para eles, as quais foram entregues nesta segunda-feira, para que se sentissem motivados para a realização da prova nesta terça. Ainda nesse dia, eles ganharam um lanche especial na entrada com x-burger, e o lanche do recreio foi pizza. Os estudantes ainda foram recebidos com tapete vermelho e o espaço foi todo decorado para que sentissem nosso apoio”.

No Colégio Estadual do Campo Ana Maria Vernick Kava, foram realizadas olimpíadas e gincanas, preparando os estudantes para a prova do SEAB de forma dinâmica e divertida. A brincadeira envolveu também professores e direção. “A prova do SAEB é a principal avaliação em larga escala do Brasil, que ocorre a cada dois anos para diagnosticar a qualidade da educação básica e nossos alunos se prepararam para esse momento”, destacou a direção.

