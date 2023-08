EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARAISO LTDA torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença Ambiental Simplificada – LAS, com validade de 26/07/2029, para condomínio de lotes – 246 unidades, no endereço: Rua Professor Alberto Krause – Almirante Tamandaré/PR.

Publicidade Legal: Súmula de concessão de licença ambiental simplificada 1