BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS IND E COM LTDA, portadora do CNPJ 17.338.173/0006-21, torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Renovação da Licença de Operação – RLO, com validade de 03/02/2024, para a atividade de trituração, blendagem e envio de resíduos ao coprocessamento, localizada no município de Araucária/PR.

Publicidade legal: Súmula de concessão de renovação da licença de operação 1