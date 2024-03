Quarta-feira (20) será o único dia que não irá chover neste início de semana

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que a previsão do tempo desta semana irá fazer muito calor, mas a chuva também irá marcar presença.

Nesta segunda-feira, 18 de março, o tempo chuvoso está presente com o céu parcialmente nublado. O Simepar prevê que a chuva comece a cair por volta de 14h. A mínima é de 20°C e a máxima de 28°C, as rajadas de ventos atingem 18 km/h e a umidade está por volta de 67% e 97%. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com a precipitação acumulada sendo de 5.5 mm.

Na terça-feira, 19 de março, o céu parcialmente nublado e as pancadas de chuva continuam, assim como a temperatura, que permanecerá sendo a mínima de 20°C e a máxima de 28°C. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 97%, com a precipitação acumulada de 9.2 mm, e o site do Simepar prevê que comece por volta de 15h. A ventania aumentará drasticamente para 30 km/h, e a umidade ficará por volta de 64% e 100%.

Na quarta-feira, 20 de março, não tem sinal de chuva, mas o céu continua nublado. A mínima será de 21°C e a máxima ainda será 28°C. Com os ventos permanecendo em 30 km/h, a umidade ficará entre 63% e 99%.

O tempo chuvoso volta na quinta-feira, 21 de março, com probabilidade de ocorrência sendo de 97% e a precipitação acumulada de 9.2 mm. A ventania aumentará novamente, dessa vez indo para 54 km/h. A temperatura mínima volta para 20°C e a máxima vai para 29°C. A umidade ficará entre 69% e 98%.