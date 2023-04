Quarta-feira terá chuva, mas o resto da semana marca céu claro

Segundo a previsão do tempo indicada pelo Simepar, só teremos chuva na quarta-feira (26/04). O final do mês será marcado com céu claro e a temperatura aumentando. Nessa terça-feira (25) a mínima será de 14° e a máxima de 22°, com os ventos chegando a 29 km/h. Na quarta-feira (26) de chuva, a mínima sobe para 15° e a máxima vai para 21°. As rajadas de vento aumentam drasticamente para 41 km/h.

Na quinta-feira (27) a temperatura continua a mesma do dia anterior, porém a ventania volta para 29 km/h. Na sexta-feira (28) a mínima volta com 14°, e a máxima diminui para 19°, com 28 km/h de ventania.

No sábado (29) as rajadas chegam a 30 km/h, com a mínima permanecendo em 14°, e a máxima subindo para 20°. No domingo (30) último dia do mês, a mínima continua a mesma, já a máxima aumenta mais uma vez, agora indo para 22°. Os ventos também aumentam, chegando a 32 km/h.