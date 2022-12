Quase 100 mil pessoas visitaram a Festa das Colônias

Oficialmente chamada de Feira Sabores das Colônias, a Festa das Colônias, que aconteceu no Parque Cachoeira no último final de semana foi, sem dúvida, sucesso de público. Ao longo de quatro dias o evento levou ao Parque cerca de cem mil pessoas.

Exemplarmente organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAG) e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), a Festa reuniu mais de 80 expositores, divididos em dois pavilhões, além de quase 30 food trucks num terceiro. Todos os itens que estavam sendo comercializados nesses espaços eram de produtores locais e as vendas movimentaram cerca de R$ 1,5 milhão.

Na Festa, o público encontrou hortifrutis, pães, broas, geleias, queijos, bolachas, sorvetes, diversos tipos de artesanato e decoração para casa, entre outros. Irene Cyulik foi uma das expositoras. Ela trabalha com flores ornamentais há nove anos e comercializou orquídeas de várias espécies durante o evento. “Agradeço aos organizadores, pois foi tudo um sucesso. Minhas vendas foram ótimas, atingi minhas expectativas. Vendi aproximadamente 400 unidades”, comentou. Já Vitória Musial, que também participou como expositora, é artesã há 15 anos e produz panos de prato, trilhos de mesa, pesos de porta, bonecas de pano, itens em crochê, amigurume e tantos outros. “Já participei de muitas feiras pela Casa do Artesanato, a qual sou cadastrada. Mas essa estava excelente, tudo muito lindo e bem organizado. Vendi em torno de 80 peças”, contou.

Durante a Festa também houve a inauguração do projeto Queijarias de Araucária, o qual regulariza queijeiras do município. De acordo com o levantamento, foram vendidos em torno de 300 quilos de queijos e mais 100 quilos de derivados do leite, como manteiga, doce de leite e ricota. Participaram do estande 5 das integrantes do projeto, as quais tiveram o apoio de uma profissional da Secretaria de Agricultura durante todos os dias de Festa, já que se trata de um programa de iniciativa da SMAG com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

O prestígio aos expositores locais também pode ser visto na opção da Prefeitura em não trazer artistas nacionais para o evento. Exatamente! Para priorizar a cultura local, todos os artistas que abrilhantaram a Festa eram moradores de Araucária e arredores. O palco para que eles se apresentassem foi montado na praça de alimentação. A organização ainda teve a preocupação de espalhar grandes telões em vários pontos do Parque, de modo que os fãs de futebol pudessem acompanhar os jogos da Copa do Mundo.

Segurança

Outro ponto alto da Festa foi a estrutura que garantiu a segurança dos presentes. A Guarda Municipal e a Polícia Militar deram show de profissionalismo e urbanidade, sendo que nenhuma situação mais gravosa foi registrada.