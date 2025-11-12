A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SMCT), abriu o credenciamento para pessoas físicas e jurídicas interessadas na comercialização de produtos nas categorias artesanato, turismo rural/produtos de pronto consumo e pierogi. Esses itens serão vendidos no Parque Cachoeira, durante os eventos que vão acontecer nos dias 20, 21, 22 e 23 e nos dias 29 e 30 de novembro.

No edital 11/2025 SMCT estão previstas 43 vagas: 36 para Artesanato, 5 para turismo rural/produtos de pronto consumo e 2 para vende pierogi. Os interessados devem protocolar a documentação na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), que fica na Avenida Doutor Victor do Amaral, 416, no Centro, ou por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/46BLLTRA3gZT6uRS7. Os documentos apresentados serão analisados pela Comissão Permanente de Credenciamento para Feiras e Eventos.

Segundo o edital, caso o número de interessados seja maior que o número de vagas, a seleção da ordem dos credenciados será por sorteio, respeitando as categorias. Essa seleção deve ser realizada em sessão pública, na sala de reuniões do Museu Tingüi-Cuera (Parque Cachoeira) no dia 17 de novembro, às 14h. Para o sorteio serão consideradas as documentações completas entregues até a próxima sexta-feira (14), às 17h.

Confira o edital e veja todos os detalhes da seleção: https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/2900/texto/269863