Quer se casar “no civil”? Chegou a hora! Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário 2025

Os pombinhos araucarienses que já vivem em união estável, mas sonham em se casar oficialmente têm uma oportunidade de ouro. Isto porque estão abertas as inscrições da 5ª edição do casamento coletivo. A iniciativa faz parte do projeto Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná, e conta com apoio da Prefeitura de Araucária, sistema Fecomércio e SESC/Cidadão.

Para realizar a inscrição é simples. Primeiro, os interessados devem possuir uma renda individual de 1,5 salário mínimo (R$ 2.277) ou até 3 salários (R$ 4.554) por casal. Os apaixonados têm até o dia 09 de maio para resolver todas as medidas para a inscrição, que deve ser efetuada no CRAS mais próximo, ou no Cartório de Registro Civil.

Lembre-se! É preciso levar os documentos pessoais. São eles: carteira de identidade; certidão de nascimento/certidão de casamento com averbação de divórcio (atualizada); comprovante de renda de até três salários mínimos por casal; e comprovante de endereço atualizado.

A ação acontecerá no dia 18 de maio, na Ligga Arena, localizada na Rua Buenos Aires, nº 1.260, em Curitiba. Para mais informações, ou outros assuntos, entrar em contato com os telefones: Programa Justiça no Bairro – (41) 3200-2802; Solicitação de Certidões de Nascimento – (41) 3200-2801; CRAS mais próximo.