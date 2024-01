Raffael Vaz lança podcast para mostrar histórias interessantes de pessoas comuns

O cantor araucariense Raffael Vaz lançou seu podcast nesta quarta-feira (10/01), tendo como primeira convidada a profissional de marketing e garota propaganda do Shopping Pinheiros Sarah Chanan.

Intitulado de Pod Vaz, o programa é transmitido pelo canal do youtube do cantor @RaffaelVazOficial, inicialmente todas as quartas-feiras, às 20h. “É um podcast para a cidade de Araucária, que vai abrir espaço a todas as pessoas, independentemente do que elas façam. Não vou convidar pessoas só por elas terem muitos seguidores nas redes sociais, o foco é conhecer todos os tipos de pessoas, apresentar suas histórias, independente do nicho em que elas estão. Os fãs podem esperar um podcast diferenciado, sempre com muitas novidades”, afirma o cantor.

Segundo ele, o Pod Vaz foi planejado com muito cuidado e carinho. “O projeto é lindo, foi idealizado há pouco mais de dois meses. A ideia surgiu de repente, em um dia em que eu estava jantando numa pizzaria em Araucária. Me deu uma espécie de start, e no dia seguinte eu já estava montando os preparativos. O que posso dizer é que o Pod Vaz veio abrir espaço para que as pessoas não apenas contem suas histórias, mas que também tenham a oportunidade de divulgar seus trabalhos”, relata.

