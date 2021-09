Rancho Bonato promove 1ª Cavalgada no próximo domingo

Com a flexibilidade dos decretos, que tornaram possível a realização de eventos em locais abertos para até 500 pessoas ou capacidade máxima de ocupação de 60%, o Rancho Bonato decidiu realizar sua 1ª Cavalgada no próximo domingo, 5 de setembro. A saída será às 9h, da sede do rancho, que fica na rua Alberto Bubniak s/n, localidade de Campina das Pedras, sentido barragem do Passaúna, com retorno previsto para às 12h, quando acontecerá o almoço entre os participantes.

No período da tarde serão realizadas algumas brincadeiras, com sorteios de brindes. Os organizadores lembram que todas as normas de biossegurança serão seguidas durante o evento, como uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e distanciamento.

Para acompanhar a 1ª Cavalgada do Rancho Bonato, a entrada será um kg de alimento não perecível, doações que posteriormente serão repassadas para pessoas necessitadas. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99519-2659, com Gessé Leal. “Lembrando que o rancho já estará com as porteiras abertas no sábado, 4 de setembro, a partir das 12h, para quem quiser conhecer o local”, convida Gessé.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021