Raper araucariense lança novo single nas plataformas digitais

Mc Nesin vem se dedicando para conquistar seu espaço neste cenário tão disputado. Foto: divulgação

Viver da música é o sonho de muitos jovens em Araucária, entre eles, o Mc Nesin. Nésio Quinp de Oliveira Neto, de 16 anos, está no ramo musical há um ano e vem se dedicando para conquistar seu espaço neste cenário tão disputado. O artista já conta alguns singles disponíveis nas principais plataformas digitais, o mais recente deles é a faixa “Time Lacoste”, lançada em junho deste ano.

Morador do bairro Capela Velha, em suas criações o jovem trabalha com as vertentes do hip hop, estilo presente na cultura brasileira há quatro décadas, mas que ganhou fôlego novo com a popularização do trap. “Pretendo expandir, me envolver em vários gêneros fora do Hip Hop e até mesmo mesclar o próprio a outros estilos. Atualmente fico nas batidas mais lentas do boombap, o trap e suas variações, como o drill e o trap funk”, explica o artista.

Ainda dando os primeiros passos no cenário musical, Nesin não teve chance de subir aos palcos, entretanto, o que não falta ao artista é disposição para encarar novos desafios. Parte do grupo NJK, que assessora o adolescente em quesitos técnicos das produções, como mix’s, masters e na criação e edição de capas para os singles, o músico já lançou algumas faixas em plataformas digitais e se diz apaixonado.

“Meus planos para o futuro é crescer junto dos meus produtores, editores e amigos de profissão. Araucária e região tem uma potência muito boa e espero que todos consigam alcançar o sucesso junto comigo”, declara otimista. O jovem ainda aconselha outros artistas que também sonham em fazer parte do meio musical. “Estejam sempre ao lado de quem te puxa pra cima, escolha uma boa equipe e bons amigos para a caminhada’’, finaliza o araucariense.

Acompanhe o MC Nesin através de seu canal no YouTube e no Instagram, @mc_nesin, para ficar sempre por dentro dos lançamentos. Para contato profissional o e-mail do artista é mcnesin@gmail.com.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021