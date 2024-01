Rapper transforma a dor de uma perda em homenagem reconfortante

A vida de Luis Carlos Gomes de Paula, também conhecido como Mano Careca, é uma narrativa marcada por experiências intensas e reviravoltas que moldaram não apenas sua carreira como rapper, mas também sua trajetória como educador.

Com 44 anos de idade, nascido em Rondonópolis e criado em Cuiabá, no Mato Grosso, Mano Careca atualmente reside em Araucária, no bairro Capela Velha, desde agosto de 2021.

Formado em Pedagogia, Mano Careca foi professor, lecionando de 2011 até 2018. No entanto, em 2019, após mudar-se para Curitiba, decidiu deixar o ensino para se dedicar à sua paixão pela música. Ao longo de sua carreira, o artista conquistou reconhecimento nacional, com seu trabalho divulgado na internet. Suas músicas podem ser encontradas em diversas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Amazon, TikTok e YouTube, sob o nome Mano Careca.

A dor da perda e a homenagem à mãe

A vida de Mano Careca foi profundamente marcada por uma tragédia pessoal. Sua mãe, Idelma Gomes de Paula, faleceu em 16 de abril de 2021, vítima da Covid-19. Ela contraiu o vírus em sua festa de 60 anos, um momento de alegria que se transformou em um adeus prematuro.

Mano Careca relembra a última vez que viu sua mãe, em dezembro de 2020, quando, por pouco, decidiu visitá-la após uma briga. Agradecendo a Deus por esse encontro, ele destaca a importância desse momento. “Em homenagem a minha mãe eu compus a música “#idelma”, disponível em todas as plataformas digitais. A faixa conta com a participação especial de Duda Belly e se tornou uma forma de eternizar a memória dela”, conta.

Em um episódio irônico do destino, no mesmo dia em que lançou a música “#idelma”, Mano Careca contraiu a Covid-19. Apesar de não ter tomado nenhuma dose da vacina na época, ele conseguiu superar a doença e se curar, atribuindo sua recuperação à proteção divina.

O cantor segue ativo nas redes sociais, compartilhando sua jornada, lançamentos e interagindo com seus fãs. Para acompanhar de perto esse artista multifacetado, basta procurar por Mano Careca ou rappermanocareca no Spotify, Deezer, Amazon, TikTok, YouTube e seguir suas redes sociais para estar sempre atualizado sobre suas novidades e reflexões.

NINA SANTOS COM SUPERVISÃO DE MB