A AJA – Associação Juventude Araucariense iniciou há cerca de três meses um projeto esportivo de basquete e já comemora a estreia na sua primeira competição, com direito a medalha de bronze. A equipe Sub-21 participou no dia 23 de agosto, da Liga Jockey Plaza ANB3X3, uma etapa daSuper Liga 3X3 de Basquete, maior evento da modalidade no Brasil, realizado na praça central do Jockey Plaza Shopping, em Curitiba.

Embora não tenha conseguido patrocínio para sequer comprar o uniforme de jogo, o time improvisou com camisetas de treino e colou os números dos atletas com fita adesiva. Isso é que vontade de jogar e ainda fazer bonito em quadra!

Os três atletas que competiram se emocionaram com a conquista. “Participamos de um campeonato de alto nível e ainda saímos com uma medalha. Com certeza esse foi apenas o ponto de partida, porque estaremos mais focados nos treinos, porque agora a gente sabe que consegue”, disse Giovani. 

“Enfrentamos times com excelentes atletas, muito mais preparados e experientes do que nós. Porém sabemos que somos novos e ainda temos alguns anos na categoria Sub-21, onde pretendemos conquistar outros resultados”, comentou Johann.   

“Nossa maior dificuldade foi a falta de um uniforme que pudesse nos representar de fato, assim como os demais times já tem a sua identidade. Os adversários estavam muito mais preparados em todos os sentidos”, declarou Samuel.

A presidente da associação Jeane Islena disse que os atletas da AJA se depararam com equipes de diversas cidades, com muito mais estrutura e tempo de treino, mas isso não os intimidou. “Nosso objetivo era ganhar pelo menos uma partida, mas no final conseguimos muito mais que isso. O narrador chamou o nosso nome, e representamos no pódio a AJA e também Araucária”, comemorou.  

Interessados em patrocinar o time de basquete da AJA poderão entrar em contato pelo fone (41) 99726-1378.