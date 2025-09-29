A Praça do Seminário vai receber no domingo, 5 de outubro, o Recital ‘Vamos Pianar’, um encontro gratuito e aberto ao público que promete transformar a praça em palco de música, poesia, dança e arte. A proposta é simples e inclusiva: “um piano colorido para todos”.

Idealizado e produzido pela pianista Amabille Domingos Barbosa, também conhecida como Mabi Piccolo, o ‘Vamos Pianar’ nasceu do desejo de aproximar a comunidade da música e das artes, valorizando talentos locais e criando um ambiente acolhedor para todas as idades.

A programação inicia às 13h e prevê um setlist de apresentações musicais, além de momentos dedicados à poesia, dança e pintura ao vivo — com espaço aberto para diferentes formas de expressão e performances artísticas. Todas as linguagens são bem-vindas.

“O Vamos Pianar não é Apenas um recital, mas uma forma de reunir música, arte e cultura em um ambiente acessível para todos. Queremos que cada pessoa se sinta parte desse movimento”, destacam os organizadores.

A programação de artistas está sendo organizada e ainda dá tempo de se inscrever. Artistas interessados — músicos, poetas, pintores, dançarinos e demais performers — podem se inscrever gratuitamente para participar. Já o público em geral está convidado a prestigiar o evento. Não é necessário inscrição para assistir.

O projeto foi inscrito no edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal e Município de Araucária. O evento conta com o apoio do Shopping Pinheiros, do Studio La Revê de Dança e da agência Madame Labs.

As inscrições para artistas podem ser feitas via Instagram @vamos_pianar. Mais informações pelo fone (41) 98781-9605.

