Rede municipal de ensino já perdeu quatro educadores para a Covid 19

Em 3 de setembro de 2020, quando a pandemia já fazia parte da rotina não apenas dos brasileiros, mas do mundo inteiro, Araucária perdia o seu primeiro profissional da rede municipal de ensino para a Covid 19. O professor de Geografia, Marco Rute, 49 anos, faleceu após agravamento causado pelo vírus. Ele trabalhava na Escola Municipal Elírio Alves Pinto e era muito conhecido por sua simpatia e humildade. A morte de Marco Rute gerou intensa comoção na cidade.

Embora de lá para cá muito se avançou no combate ao vírus, desde a chegada das vacinas, até novos protocolos de tratamentos e medidas de prevenções, as mortes continuaram acontecendo. Em 8 de abril deste ano, a professora Ivane de Lima Beher, 52 anos, foi a segunda profissional da educação municipal vítima da Covid 19. A educadora atuava no Cmei Vitório Sfendrych e era funcionária da Prefeitura Municipal de Araucária há 30 anos. Ela também não resistiu às complicações de saúde causadas pela doença. Mais uma vez, a comunidade ficou comovida com a perda da profissional. Apenas três dias depois, em 11 de abril, a educação estava novamente de luto. A professora Angelina Sass da Silva, 51 anos, perdeu a batalha para o vírus. A educadora desenvolvia suas atividades no Cmei Primavera e era funcionária da Prefeitura Municipal de Araucária há 7 anos.

Ainda tomados por intensa tristeza, há 7 dias da morte de Angelina, os profissionais da Educação perderam mais uma colega: Sandra Maria de Oliveira, 55 anos, professora de Língua Inglesa. Ela atuou em diversas unidades educacionais e na Secretaria de Educação no Departamento de Articulação Pedagógica e Alimentação. Era funcionária da Prefeitura Municipal de Araucária há 10 anos. Também desenvolvia a função de diretora no Colégio Estadual Eurides Brandão, em Curitiba.

A secretária municipal de Educação, Adriana Palmieri, lamentou profundamente a perda dos educadores e disse que as pessoas jamais devem deixar de se cuidar, diante dos perigos que o vírus representa. “São profissionais que farão uma falta enorme, não apenas para a Educação, mas para suas famílias e amigos”, pontuou.

Galeria de fotos

Sandra de Oliveira atuou em diversas unidades educacionais

Marco Rute trabalhava na Escola Municipal Elírio Alves Pinto

Angelina Sass da Silva trabalhava no Cmei Primavera

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021