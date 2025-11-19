A Prefeitura de Araucária realiza com frequência o Programa Bairro Limpo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de manter a cidade limpa, preservar o meio ambiente e eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue. O projeto tem foco na coleta de itens volumosos. A próxima área contemplada será a área de abrangência da unidade de saúde do CSU, na segunda-feira (24), das 8 às 14h.

O caminhão do programa vai percorrer as ruas recolhendo itens volumosos, como sofás, móveis, eletrodomésticos, recicláveis e restos de vegetação. Para garantir o recolhimento, os moradores devem deixar os materiais em frente às residências nos dias 22 e 23 de novembro.

Materiais de construção e lixo doméstico não serão recolhidos. Dúvidas sobre a rota podem ser esclarecidas com o Departamento de Limpeza Pública pelo telefone (41) 3614-7481, no qual também é possível solicitar o agendamento de coletas futuras. Confira o mapa do percurso realizado pelo caminhão.