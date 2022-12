Rei do Celular inaugura segunda loja em Araucária

Expandindo o atendimento para clientes dos bairros, a Rei do Celular, especializada em assistência técnica e acessórios, abriu uma nova loja. A primeira unidade da marca fica no Centro de Araucária e está em atividade há cerca de um ano e meio, e a segunda, que acaba de ser inaugurada, está no bairro Capela Velha. “Decidimos abrir mais uma loja para poder levar nossos serviços a um número maior de clientes, dessa vez atendendo também os bairros, facilitando a vida daquelas pessoas que nem sempre conseguem se deslocar até o centro da cidade”, comenta o proprietário Reinaldo José dos Santos.







Experiente no ramo, o empreendedor diz que a Rei do Celular é um socorro presente para quem não quer ter dor de cabeça quando o celular estraga. A loja trabalha com troca de tela, troca de vidro, troca de bateria, troca de conector, reparo de placa e atualização de softwares para celulares de diversas marcas e modelos. Dispõe ainda de uma grande variedade de acessórios como capinhas, películas, carregadores, fones de ouvido, suporte para veículo, entre outros.

Serviço

A nova loja Rei do Celular fica na rua Gralha Azul, nº 468, bairro Capela Velha, próximo ao Supermercado Roça Grande. Siga a loja no Instagram @Rei_do_celular_araucária.

Rei do Celular tem uma grande variedade de acessórios para celulares.