Rematrículas de alunos da rede municipal começam nesta segunda (23/10)

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED), na próxima segunda-feira (23/10), irá iniciar o prazo para a rematrícula de todos os alunos vinculados à rede municipal de ensino para o ano letivo de 2024. Prevista para finalizar no dia 10 de novembro, a rematrícula será feita de forma on-line e presencialmente.

Para quem estiver matriculado na Educação Infantil (CMEIs) e Ensino Fundamental dos anos iniciais (escolas/EJA) a rematrícula deverá ser realizada on-line no site: https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br.

Em relação a Educação Especial, a rematrícula deverá ser feita presencialmente, no mesmo período, na unidade educacional onde o aluno já estava matriculado.

Para fins de organização, o responsável legal pelo bebê/criança e/ou estudante é aquele que tem o CPF e o número do celular registrado no cadastro do Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE). Vale lembrar que a rematrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA) pode ser realizada pelo próprio estudante, caso seja maior de 18 anos.

No site citado anteriormente para realizar a rematrícula será preciso localizar a “Área do Aluno” e clicar na opção “Matrícula On-line”. Após selecionar o nome do(a) estudante, o responsável deverá conferir a série/ano e a unidade educacional, concordar com a vaga, ler e assinar eletronicamente o termo de uso de imagem e requerimento de matrícula, disponibilizados automaticamente pela “Área do Aluno”. Além disso, deve optar em receber uma cópia do requerimento de matrícula, ou no endereço de e-mail informado ou imprimi-la.

Caso o responsável legal não possua celular ou acesso à internet, a unidade educacional poderá disponibilizar um Código de Segurança para acesso da “Área do Aluno” (SERE) bem como viabilizar um computador para a rematrícula de forma on-line. A unidade também fará esse papel de comunicar diretamente aos responsáveis pelos seus estudantes sobre os procedimentos necessários para a rematrícula. Para qualquer dúvida, deve-se procurar a unidade educacional onde a criança está matriculada.

Nos casos de Atendimento Educacional Especializado, que inclui os CMAEEs e Sala de Recurso Multifuncional, a rematrícula será realizada presencialmente no local de atendimento do serviço, também no período de 23/10 a 10/11. Para informações adicionais, acessar o site clicando aqui.