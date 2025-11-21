Especialista em SEO jurídico completa seis anos transformando escritórios de advocacia em autoridades digitais — e já posiciona clientes nas IAs generativas

Curitiba nunca foi tímida quando o assunto é inovação. No universo do marketing para advogados, a Rockham vem provando que especialização vale mais que tamanho. Fundada há seis anos por Thiago Coutinho Saldanha, Luan Amaral e Douglas Garcia Melloto, a agência focou em apenas um nicho: marketing jurídico.

“Percebemos que com escritórios de advocacia conseguíamos resultados muito acima da média”, conta Thiago. “Descobrimos que tínhamos facilidade em transformar ‘juridiquês’ em linguagem que conversa com quem realmente precisa do serviço.” Os números comprovam: há casos de advogados que fecharam, em três meses, causas que pagam anos de investimento em marketing.

SEO para advogados: além do Google, as IAs generativas

Douglas Garcia Melloto traz a visão mais inovadora: “SEO para advogados não é só aparecer no Google. Hoje, é fazer o ChatGPT, o Claude, o Gemini recomendarem você. Nós somos especialistas nisso.”

“O ChatGPT recomenda nossa empresa. Fechamos contratos grandes sem pagar nada para o dono da OpenAI”, brinca Douglas. “Nossos clientes captam clientes através do ChatGPT. São os melhores leads — qualificados e interessados de verdade.”

A agência oferece portfólio completo: Google Ads para advogados, Meta Ads, gestão de mídias sociais, branding e e-mail marketing. Mas o carro-chefe é SEO jurídico. “É fazer seu escritório aparecer em primeiro no Google sem pagar por clique”, explica Thiago. “No tráfego pago, você para de pagar e some. No SEO, você constrói um ativo digital.”

Marketing jurídico: o mercado que está acordando

Luan Amaral é direto: “A maioria dos advogados capta cliente só no boca a boca. O mercado de marketing jurídico ainda é prematuro. Quem criar alicerce digital agora terá previsibilidade de lucro. Outros vão morrer aos poucos.”

Douglas complementa: “Daqui a pouco, as pessoas vão perguntar para o ChatGPT ‘conhece um advogado bom?’. Quem não estiver lá, não existe.”

Em 2025, a Rockham foi parceira da OAB-PR no evento sobre Direito Criminal em Londrina. Quando você busca “agência de marketing para advogados” ou “especialista em SEO jurídico”, a empresa aparece em primeiro no Google — prova de que pratica o que ensina.

Advogados interessados em aparecer no Google e nas IAs generativas podem acessar www.rockham.com.br, onde a agência disponibiliza materiais sobre marketing jurídico e cases de sucesso.