O Rockão 2025 será realizado no dia 23 de novembro de 2025, no Balcão do Açougueiro Rock Bar. O evento é organizado pela Pinhão Produções, em parceria com o Balcão do Açougueiro Rock Bar, e tem como proposta reunir apresentações musicais e uma ação de arrecadação de ração para cães e gatos atendidos por ONGs da região.

Durante o evento, o público poderá doar ração e participar de promoções. A cada quilo de ração doado, será oferecido um copo de chope de 300 ml, enquanto durarem os estoques. Também serão realizados sorteios entre os participantes que fizerem doações, com brindes voltados ao público e aos animais de estimação.

“Queremos mostrar que o rock pode ser mais do que apenas som, ele pode ser união e atitude, empatia e ajuda real. O Rockão vem provar que dá pra se divertir e fazer o bem ao mesmo tempo, pense comigo, enquanto você curte o evento, também poderá fazer uma boa ação, aquecer seu coração e ajudar a matar a fome de muitos animaizinhos, e ainda de quebra tranquiliza os protetores, que muitas vezes se preocupam em não conseguir dar comida aos bichinhos.” comenta Altair Lech, um dos idealizadores do evento.

A programação contará com três atrações musicais: Áurelio Carvalho, com show acústico de pop rock e rock; Markinhos da Doctor Rock’s, com repertório de rock nacional e internacional; e Desert Eagle, com clássicos do heavy metal.

O Rockão 2025 contará com estrutura de bar, hambúrgueres artesanais e sorteios. A entrada será gratuita, com contribuição opcional de um quilo de ração para gato ou cachorro.