Rone apreende drogas e grana em condomínio Residencial de Araucária

Uma grande movimentação de viaturas da RONE e do helicóptero Falcão 03 da Polícia Militar deixou moradores de um condomínio no bairro Sabiá, em Araucária, assustados na tarde desta sexta-feira (06/10). No local havia a suspeita de que bandidos que haviam acabado de fugir de um cerco da polícia estavam escondidos.

Tudo começou no período da manhã, quando a RONE, em patrulhamento pela região da Cidade Industrial de Curitiba — CIC, tentou fazer abordagem a um veículo Audi A3, de cor branca, que não acatou as ordens e fugiu em alta velocidade, sentido Araucária. As viaturas o perderam de vista, porém o helicóptero Falcão 03 localizou o veículo dentro do condomínio.

Viaturas da RONE foram até o endereço, formaram um cerco, até chegarem ao apartamento onde havia informações de que os indivíduos haviam entrado. Lá as equipes localizaram grande quantidade de drogas, diversos materiais para comercialização dos ilícitos, dinheiro, documentos e um caderno com anotações.

Foram entregues na Delegacia de Polícia de Araucária para as providências cabíveis 686 gramas de maconha, 359 gramas de cocaína, 969 gramas de crack, quase 5 mil reais em dinheiros, 4 balanças de precisão, diversos itens como facas, estiletes e um caderno com anotações, além de documentos pessoais e cheques. Nenhum suspeito foi preso.