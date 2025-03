Rothbarth atua nos setores de ferragens e madeira com ampla variedade de produtos

Com forte presença no mercado e oferecendo qualidade e variedade, a Rothbarth atua em dois segmentos essenciais para a construção e a indústria: parafusos, ferragens e madeiras. A empresa já se tornou um dos principais nomes em Araucária e região, garantindo um amplo mix de produtos e soluções para diferentes necessidades.

No ramo de parafusos e ferragens, a Rothbarth se destaca por disponibilizar a maior diversidade de itens da região. Seu portfólio abrange desde parafusos e ferramentas até ferragens para construção civil e indústria, garantindo opções completas para profissionais e empresas que buscam materiais de qualidade.

Com a expansão dos negócios, a Rothbarth também ampliou sua atuação e ingressou no segmento madeireiro. Hoje, a empresa oferece uma ampla gama de produtos, incluindo portas, caixilhos, palanques, chapas de compensado e madeirite, forros, assoalhos, ripas, vigas, caibros e madeiras para decks. Além desta variedade, a Rothbarth se destaca pela capacidade de adaptar projetos. “Da indústria madeireira temos diversas medidas e projetos que podemos adaptar conforme a necessidade do cliente”, destaca Fábio Rothbarth, um dos gestores das empresas.

Eles são especializados em madeira tratada, que tem como objetivo protegê-la contra deterioração por intempéries, fungos, mofo e infestação de insetos. Com a implantação da Madeiras Rothbarth, novos investimentos foram necessários, por exemplo, a aquisição de uma das mais modernas autoclaves do mercado, de marca alemã, que possui 12 metros. A área de reflorestamento mantida pela empresa tem cerca de 968mil m², dimensão que equivale a aproximadamente 40 alqueires e está localizada em Tunas do Paraná. “Nosso objetivo é continuar fortalecendo a marca e o compromisso com a excelência no atendimento, qualidade dos produtos e variedade de opções para nossos clientes”, reforça Fábio.

SERVIÇO

A Rothbarth Parafusos e Ferragens e a Madeiras Rothbarth ficam na BR 476 (Rodovia do Xisto), 7104, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Os telefones são (41) 3031-1313, (41) 3537-7677 e (41) 99961-6984.

Edição n.º 1458. Nina Santos.